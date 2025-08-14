Sáenz inauguró la terminal de Güemes: "Es una obra pagada y terminada por salteños"

Fue este jueves cuando el gobernador Gustavo Sáenz, en compañía de funcionarios, llegó a la localidad de General Güemes donde encabezó la inauguración de la nueva terminal de ómnibus, ponderando que la misma es logro del compromiso asumido, como también del esfuerzo y financiación de los propios salteños.

“Gracias al querido pueblo de Güemes en este lugar emblemático, venimos a hacer ese sueño anhelado y necesario, olvidado por gobiernos”, expresó Sáenz al tomar la palabra, agregando que la concreción de una nueva terminal “fue una promesa de todos los que pasaron, una pelea constante de muchos intendentes y legisladores”.

A esto señaló que, más allá de los nombres, “todos aportaron para que esto sea realidad, las obras quedan y trascienden, no podemos no agradecer a quienes la hicieron”, dijo antes de felicitar a los obreros presentes en la inauguración.

En ese punto el mandatario sentenció que “aquí no importan partidos ni ideologías, esto es de los güemenses, este es un sueño esperado que se hace realidad y, las otras obras que se deben hacer, ya estamos comprometidos a hacerlas”.

Por último esgrimió que esa obra “la prometí, me comprometí desde el corazón, entendí que era una obra necesaria, en un momento donde se cortó todo tipo de ayuda; esta obra es de los salteños, pagada por los salteños y terminada por los salteños”.

“Palabra empeñada, palabra cumplida”