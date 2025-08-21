Avanza la construcción del bypass vial en Campo Quijano

El Gobierno de Salta continúa con los trabajos del nuevo bypass vial en Campo Quijano, una obra que busca mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito pesado y favorecer el desarrollo productivo de la región.

La primera etapa, de seis kilómetros de extensión, conecta la ruta provincial 36 con la ruta nacional 51. Allí se realizan tareas de liberación de traza, ensanchamiento de calzada, instalación de alcantarillas y otras obras complementarias. La obra es ejecutada por la Dirección de Vialidad de Salta, con financiamiento de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa).

Además, se proyecta una segunda etapa que unirá la RP 36 con la RP 24, alcanzando un total de aproximadamente 12 kilómetros de bypass.

Este corredor permitirá una circulación más ágil de camiones vinculados a la actividad minera y dará mayor seguridad a quienes transitan entre el Valle de Lerma y la Puna. También integrará un circuito clave que conectará la RN 9, la Circunvalación Noroeste/Oeste, la RP 24, la RP 36 y la RN 51.