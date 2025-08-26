El Bitcoin atraviesa un mal momento con una fuerte caída

El mercado de las criptomonedas atraviesa un duro momento con Bitcoin despúes de su máxima cotización histórica el pasado 13 de agosto (u$s123.566), desde entonces acumula una baja en torno al 11% y opera en niveles similares a los de la primera semana de julio.



BTC baja 2,4% en las últimas 24 horas a u$s110.367, mientras, Ethereum (ETH) se hunde 2,4% y opera a u$s4.555, aunque a nivel semanal mantiene una suba del 7,1%, según Binance. El resto de las altcoins también muestra una tendencia bajista durante el día, aunque en los casos de Solana y BNB, el balance semanal también es positivo, con incrementos de 6,5% y 2,3%, respectivamente.

Existen dos factores que explican lo que está ocurriendo con bitcoin. El primero de ellos es que muchos tenedores históricos de bitcoin, conocidos en la jerga como "ballenas", aprovecharon las subidas durante las últimas semanas para tomar ganancias.

Al respecto, el trader profesional y analista de mercados, Willy Woo, comento en sus redes sociales: "La oferta de BTC se concentra alrededor de las viejas ballenas que alcanzaron su punto máximo en 2011. Compraron sus BTC a 10 dólares o menos. Se necesitan más de 110.000 dólares de capital nuevo para absorber cada BTC que venden".

El segundo motivo que puede explicar el comportamiento de bitcoin actual es que se está produciendo una rotación de capital desde BTC hacia criptomonedas de menor capitalización, como Ethereum, que hace unos días tocó su máxima cotización histórica.