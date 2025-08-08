¿Es momento de comprar o vender criptomonedas? Un análisis del contexto

¿Es momento de comprar o vender criptomonedas? Un análisis del contextoEconomía08/08/2025
En un escenario global donde la volatilidad y la regulación convergen, muchos se preguntan hoy: ¿debería comprar o vender criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o XRP? Vamos paso a paso para tratar de entender la mejor estrategia.
Contexto regulatorio en Argentina y el mundo
Argentina avanzó en 2025 con su normativa sobre criptomonedas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución 1058/2025, que exige que los proveedores cripto —como exchanges, custodios o billeteras— se inscriban oficialmente y cumplan con medidas de ciberseguridad, KYC y prevención de lavado de dinero. La regulación empezará a regir completamente el 31 de diciembre de 2025, con plazos para adecuación que varían según la naturaleza del proveedor.
Además, los bancos y fintechs comenzarán a actuar como "rampas": podrán facilitar depósitos y retiros entre pesos y criptomonedas. Y, a nivel institucional, Prosegur Crypto inauguró en Buenos Aires el primer “búnker” para custodiar criptoactivos, aprobado por la CNV, lo que aporta mayor seguridad a inversores institucionales.
¿Qué pasa con monedas como Bitcoin, Ethereum y XRP?
Bitcoin y Ethereum siguen siendo los pilares del mercado, con alta adopción global y reconocimiento institucional. XRP, a su vez, es uno de los tres criptoactivos más importantes por capitalización. Comprar Bitcoin es una buena medida de protección en el contexto actual y es la más segura y confiable.
Analistas proyectan que XRP podría alcanzar entre USD 5 y USD 10 hacia fines de 2025 si mejora el entorno regulatorio y consigue alianzas financieras sólidas. En un escenario más prudente, se estabilizaría entre USD 2 y USD 4. Si estás interesado en comprar XRP deberías saber que se trata de una criptomoneda nativa de la red Ripple, una plataforma diseñada para facilitar pagos internacionales rápidos, baratos y seguros. Su principal objetivo es funcionar como un puente entre distintas monedas en transferencias bancarias y financieras, reduciendo costos y tiempos de liquidación, y por ello ha sido adoptada y probada por bancos y proveedores de pagos en todo el mundo.
¿Comprar o vender? Claves para decidir
Compras con criterio
Si estás pensando en ahorrar o proteger tus pesos, establecer una posición en Bitcoin o comprar Ethereum puede tener sentido, dadas sus trayectorias y volumen histórico.
El marco regulatorio emergente brinda mayor transparencia y fortaleza institucional al ecosistema local.
Vender —o mantenerse alerta— también puede ser razonable
La regulación aún está en transición: hasta fines de 2025, ciertos exchanges o plataformas podrían operar sin estar completamente adaptados, lo que añade incertidumbre.
Si tenés XRP, podés considerar asegurar ganancias parciales, sobre todo si el precio actual ya refleja expectativas positivas del mercado.
Pero ¿qué hacer ahora?
No existe una respuesta unívoca. Pero si buscás proteger tu dinero frente a la inflación o los vaivenes, comprar Bitcoin o Ethereum podría ser apropiado siempre con prudencia y solo en plataformas reguladas. XRP, por su parte, merece atención si pensás en potencial alcista, aunque conviene manejar posiciones con cautela.
En resumen:
- Comprar: si estás dispuesto a asumir volatilidad y valorás el resguarde contra la inflación.
- Esperar: si preferís que las normas se consoliden y aumente la confianza en las plataformas locales.
- Vender o reducir exposición: si ya capturaste utilidades o querés salir de la hipótesis de recuperación de XRP.