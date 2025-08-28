¡No te quedes afuera! Aún hay vacantes para vender en la Feria del Milagro

¡No te quedes afuera! Aún hay vacantes para vender en la Feria del MilagroMunicipal28/08/2025
Hasta este viernes, los feriantes interesados en participar de la tradicional Feria del Milagro pueden realizar la preinscripción virtual a través de la App Muni Salta.
En esta oportunidad se habilitaron 80 vacantes y solo serán seleccionados quienes presenten documentación completa y vigente.
El trámite es completamente online y debe respetarse el rubro declarado. Una vez que se complete el cupo, el link quedará automáticamente fuera de servicio.
Los postulantes deben presentar:
- Datos personales
- DNI frente y dorso
- Foto tipo 4×4 nítida, con fondo claro
- Certificado de residencia
- Certificado de inscripción/no inscripción en ARCA
En el caso de los gastronómicos, además:
- Carnet de manipulación de alimentos vigente
- Foto del matafuegos cargado y habilitado durante el evento
- Los mismos requisitos para sus ayudantes
Los feriantes tendrán tiempo hasta el viernes para pagar la tasa municipal y el seguro de riesgos personales (tanto para titulares como para ayudantes).
También se abre la convocatoria a prestadores de juegos inflables, que deberán cubrir 480 m² y figurar en el registro correspondiente. Solo serán habilitados quienes cumplan con las condiciones de la ordenanza vigente.
Sorteo y fechas
Los puestos se asignarán por sorteo, que se transmitirá en vivo por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 de la mañana.
La Feria del Milagro se desarrollará en el Parque San Martín del 11 al 15 de septiembre, con patio gastronómico, shows en vivo, servicios municipales y múltiples atractivos.
El año pasado, el evento rompió récords de ventas y visitantes, y este 2025 promete superar nuevamente todas las expectativas.