¡No te quedes afuera! Aún hay vacantes para vender en la Feria del Milagro

Hasta este viernes, los feriantes interesados en participar de la tradicional Feria del Milagro pueden realizar la preinscripción virtual a través de la App Muni Salta.

En esta oportunidad se habilitaron 80 vacantes y solo serán seleccionados quienes presenten documentación completa y vigente.

El trámite es completamente online y debe respetarse el rubro declarado. Una vez que se complete el cupo, el link quedará automáticamente fuera de servicio.

Los postulantes deben presentar:

Datos personales

DNI frente y dorso

Foto tipo 4×4 nítida, con fondo claro

Certificado de residencia

Certificado de inscripción/no inscripción en ARCA

En el caso de los gastronómicos, además:

Carnet de manipulación de alimentos vigente

Foto del matafuegos cargado y habilitado durante el evento

Los mismos requisitos para sus ayudantes

Los feriantes tendrán tiempo hasta el viernes para pagar la tasa municipal y el seguro de riesgos personales (tanto para titulares como para ayudantes).

También se abre la convocatoria a prestadores de juegos inflables, que deberán cubrir 480 m² y figurar en el registro correspondiente. Solo serán habilitados quienes cumplan con las condiciones de la ordenanza vigente.

Sorteo y fechas

Los puestos se asignarán por sorteo, que se transmitirá en vivo por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 de la mañana.

La Feria del Milagro se desarrollará en el Parque San Martín del 11 al 15 de septiembre, con patio gastronómico, shows en vivo, servicios municipales y múltiples atractivos.

El año pasado, el evento rompió récords de ventas y visitantes, y este 2025 promete superar nuevamente todas las expectativas.