Feria del Milagro: Ya están cubiertos los 700 puestos y evalúan habilitar algunos más

La Feria del Milagro se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre en el Parque San Martín y, a solo dos días de habilitarse la inscripción, todos los cupos disponibles fueron completados.

Lourdes Roldán, subsecretaria de los paseos comerciales, detalló a Multivisión Federal que se trabajó de manera exhaustiva en la organización del evento: “Estamos desde hace un par de meses trabajando en el parque San Martín, acondicionando los casi 700 puestos, donde el parque queda totalmente equilibrado, para quienes quieran disfrutar tranquilamente de la feria”.

La subsecretaria explicó que se realizó una sectorización de la comida, con estrictos controles de higiene y manipulación de alimentos, y que todos los puesteros cuentan con matafuegos. “Trabajamos de manera puntillosa en cada uno de los aspectos. Con esta gestión decidimos volver al Parque San Martín, fue todo un éxito y se mantuvo limpio, al día siguiente amaneció impecable”, agregó.

Respecto a la posibilidad de abrir más cupos, Roldán señaló: “Ya se cerraron los cupos, ahora estamos en una etapa de revisión. Probablemente a principios de la semana que viene veamos si habilitamos un número más reducido, lo estaremos informando”.

La feria promete una experiencia completa para los visitantes, combinando puestos comerciales, gastronómicos y actividades en un espacio seguro y organizado.