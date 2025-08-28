Héroes sin capa, rescataron a un perrito desde una alcantarilla en el Parque San Martín

Momentos de mucha angustia se vivieron ayer en la zona del parque San Martín, cuando transeúntes detectaron que un perro había caido a una alcantarilla, ubicada en la platabanda de la avendia Hipólito Yrigoyen en la zona de parque.

Tras el alerta de la gente al sistema de emergencias 911, llegaron al lugar bomberos voluntarios pertenecientes al Escuadrón Martín Miguel de Güemes y personal del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario.

Estos, héroes, luego de tres horas de trabajo, lograron rescatar al animal y todo fue alegría. Cabe aclarar que el cachorro se encuentra en buen estado de salud.