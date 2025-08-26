Rescataron de las llamas a un perrito ciego en una casa en Tres Cerritos

Momentos de mucha angustia y desesperación se vieron en Barrio Tres Cerritos, donde una vivienda sufría un incendio en el sector del living, el cual se habría originado por la caída de una vela encendida en un santuario doméstico.

Pero la situación se puso más tensa cuando en medio del operativo, los bomberos Mauricio Flores y Rodrigo Zalazar lograron rescatar a un perrito ciego de avanzada edad que se encontraba atrapado entre las llamas. El animal fue asistido de inmediato por los rescatistas al sufrir deshidratación.

En tanto se supo que el siniestro causó daños totales en el mobiliario del living, incluyendo sillones, muebles y computadoras, publicó El Camión de Germán.

En el lugar, trabajaron varias unidades de Bomberos, SAMEC y personal policial.