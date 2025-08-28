Spagnuolo al ataque: Se presentó en la Justicia y designó abogado

Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la ANDIS, se presentó este jueves en el expediente que instruye el fiscal federal, Franco Picardi, a raíz del escándalo de los audios en que el mismo ex funcionario describe un supuesto pago de sobornos en el organismo y menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha Lule Menem. Además designó abogado defensor.

Ante la fiscalía de Franco Picardi y hace pocos minutos, según confiaron fuentes judiciales a Clarín, Diego Spagnuolo ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se presentó en el marco del expediente por presuntas coimas, y designó un abogado.

De esta manera, tras la presentación en la causa por parte del droguería Suiza Argentina SA, es la primera designación de una abogado para ir diseñando lo que será su estrategia de defensa de cara al avance de la investigación que lo coloca en medio de un posible entramado de corrupción.

Bajo estudio hay un circuito de sobornos que incluyen el organismo que tenía a cargo Spagnuolo y donde ya el propio Gobierno detectó sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento puntual.

La designación de un abogado defensor se da en medio de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei de que iban a denunciar los hechos que contaba en las grabaciones Spagnuolo y que dieron origen a la causa penal.