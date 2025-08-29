¡Atención! Habrá cortes y desvíos por el Milagrito de los Niños

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, dispuso un operativo especial por el Milagrito de los niños, que se celebrará este viernes 29 de agosto a partir de las 10.30 en las afueras de la Catedral.

Se espera una participación masiva de escolares, padres y docentes, por lo que habrá cortes y filtros vehiculares desde las 9 de la mañana en el microcentro.

Las medidas previstas incluyen filtros en San Martín – Buenos Aires, Urquiza – Buenos Aires y Córdoba – Alvarado, además de cortes totales en Alvarado – Buenos Aires, Dean Funes – España y Av. Belgrano – Mitre. El recorrido de los niños se desarrollará por calle España, entre Mitre y Zuviría, donde tendrá lugar la renovación del Pacto de Fidelidad, adaptado a los más pequeños.

El dispositivo permanecerá activo hasta la finalización de las ceremonias y la desconcentración total de los asistentes. Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos circular por vías alternativas y respetar las indicaciones del personal uniformado para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada.