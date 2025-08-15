Por primera vez, cambia el horario del Milagrito de los niños

La Catedral Basílica de Salta anunció modificaciones en el cronograma de las celebraciones del tradicional Milagrito y del Milagro de la Infancia y la Catequesis, actividades centrales en la preparación para la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

Tradicionalmente el Milagrito se hacía en horas de la siesta, pero ahora pasará a realizarse en horas de la mañana para resguardar a los niños.

Por primera vez, el Milagrito se realizará a las 10:00, en lugar del horario habitual de ediciones anteriores. En esta procesión participan cientos de niños junto a sus familias y catequistas, renovando su fe y compromiso con los Santos Patronos.

En tanto, el Milagro de la Infancia y la Catequesis se llevará a cabo el sábado 30 de agosto a las 10:30, convocando a niños, jóvenes y educadores de toda la provincia en una jornada de oración y encuentro.