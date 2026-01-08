El coletazo del temporal se sintió en la ciudad: Cuatro árboles cayeron en zona sur

El fuerte viento registrado durante la tarde de ayer provocó la caída de al menos cuatro árboles de gran porte en distintos puntos de la zona sur de la ciudad, sin que se registraran personas heridas ni problemas por acumulación de agua.

El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta, Esteban Carral, en diálogo con InformateSalta, dijo que dos de los árboles cayeron en el barrio Santa Ana, uno en Limache y otro en inmediaciones del Hipódromo.

El fenómeno fue consecuencia de ráfagas intensas, que llegaron a la capital como coletazo del temporal que afectó a localidades del Valle de Lerma. “El problema en la ciudad fue el viento. No tuvimos inconvenientes con el agua”, explicó el funcionario, al señalar que la zona sur fue la más afectada por las condiciones climáticas.

Los trabajos para despejar la vía pública demandaron varias horas y requirieron la intervención de varias cuadrillas municipales, que lograron liberar las calles y normalizar la circulación.

Cuidado con la basura

En la oportunidad, solicitó la colaboración de los vecinos para no arrojar residuos en la vía pública, ya que estos obstruyen desagües y canales, agravando los efectos de las lluvias y generando anegamientos.

Puntos críticos

Para finalizar, explicó que la ciudad se encuentra completamente monitoreada y mapeada, con especial atención en la ribera de los ríos y la ladera de los cerros. “Seguimos de cerca zonas como la confluencia del río Vaqueros y el Wierna, el río Ancho y los asentamientos en laderas no firmes”, concluyó.

Llamá al 105

Desde el municipio se recuerda que, ante cualquier situación de riesgo, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 105, que permanece habilitada para recepcionar avisos y coordinar intervenciones.