Ingresó a robar al Hospital de Tartagal y lo detuvieron

El domingo ingresaron a robar al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, por lo que efectivos policiales se desplegaron tras la alerta.

Alrededor de las 2am una enfermera del nosocomio llamó al Sistema de Emergencias para alertar sobre la presencia de una persona sospechosa quien había ingresado al predio del taller.

El sujeto ingresó a este sector del hospital para sustraer insumos procediendo a darse a la fuga, por lo que el Centro de Coordinación Operativa desplegó a motorizados, avisando a personal de patrullaje y el Centro de Vigilancia para ubicar y detener al sujeto.

Según informaron a Mosconi TV Color, personal de la Motorizada logró demorar al sujeto en inmediaciones de Avenida Alberdi y América recuperando la totalidad de los elementos sustraídos.

Entre los elementos robados se encontraban válvulas, reten de aceite y sensor de presión de acople, lo cual fue reconocido por el Gerente del Hospital a quien se invitó a radicar la denuncia correspondiente.