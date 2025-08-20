Dieron de alta a los baleados a la salida de un boliche en Tartagal, se investiga el hecho

Un hecho que puso en alerta a los tartagalenses el fin de semana fue el ataque sufrido a jóvenes que había salido de un boliche y circulaba en un automóvil por calle Jujuy de dicha ciudad, en B° Norte Grande. Desde otro auto, abrieron fuego y causaron graves lesiones a dos de los ocupantes del otro vehículo.

Tras el ataque, el conductor del auto atacado, siguió manejando y llegó hasta la guardia del hosptial Juan Domingo Perón, donde él y una mujer que viajaba en el rodado, fueron asistidos por herida de arma de fuego. Con el correr de las horas, se pudo conocer la situación de de salud de ambos heridos, que ya están de alta, mientras la Justicia investiga el hecho.

El licenciado Adrián Murillo, Subgerente del Nosocomio dio detalles del cuadro médico con el que ingresaron los jóvenes a través de VideoTar ."En la madrugada del sábado llegaron por sus propios medios a la guardia dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculinos, adultos jóvenes, con herida de arma de fuego. Como es el protocolo que Salud Pública nos imprime, hemos dado aviso a las autoridades y ya se encuentran trabajando para tomar declaraciones".

Clínicamente, el profesional dijo que con la inmediata intervención se logró el alta de ambos. "La persona de sexo masculino que tenía una herida de arma de fuego en el muslo, con orificio de entrada y salida, estaba sin compromiso vascular, estable, sin signos clínicos que ameriten otras intervenciones y se encuentra de alta. Y la paciente de sexo femenino con herida de arma de fuego en sus piernas, fue evalauada por especialistas, se le dio tratamiento de profiláxix, vacunas y antibióticos, y esta clínicamente estable para el alta. Por suerte se pudo intervenir a tiempo desde el aspecto de la salud y podemos dar esta noticia".

"La femenina presentaba 3 impactos de arma de fuego en las piernas, y el paciente de sexo masculino un impacto de bala. Confirmó que son los únicos pacientes que se recibieron en esas condiciones el fin de semana".

La falta de prevención, hace colapsar el sistema de salud

El subgerente, Murillo, llamó a la comunidad y a las partes involucradas a trabajar en la prevención para evitar el colapso de su nosocomio. “Para nosotros es fundamental trabajar en la prevención. Entendemos que este tipo de hechos son altamente prevenibles, o al menos así lo definimos en Salud. Actualmente, nuestro caudal de casos de este tipo de violencia —heridos por armas blancas o de fuego—, así como los accidentes de tránsito, representan grandes problemas para quienes trabajamos en salud pública. Colapsan el sistema, implican altos costos en tratamientos y estudios complementarios, y nos colocan en un cuello de botella que dificulta disponer de recursos para atender otras situaciones".