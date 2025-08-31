La violencia no da tregua: Grupo de chicas a las piñas fuera de una escuela

En la madrugada del viernes, pasada la medianoche, un nuevo episodio de violencia se registró en inmediaciones de la escuela Jesús Reyes en Tartagal, donde vecinos captaron en video una violenta pelea protagonizada por un grupo de jóvenes mujeres.

El registro, que rápidamente comenzó a circular entre los habitantes de la zona, muestra cómo las agresiones físicas se desarrollan en plena vía pública, sin intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. “Es increíble que nadie pueda frenar esto, hay chicos que pasan por el lugar para ir a clases o a trabajar”, expresó una vecina que grabó el hecho.

Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a la comunidad. Horas atrás, en el barrio Atocha en nuestra capital, una disputa entre bandas dejó serios daños en viviendas y vehículos, además de un adolescente herido de bala que aún permanece internado. A esto se suma la pelea ocurrida en la esquina de Zabala y Santa Fe, otro hecho que evidenció la escalada de violencia que se vive en diferentes sectores de la ciudad.

Vecinos de Tartagal exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar este tipo de episodios. “Vivimos con miedo, no sabemos qué puede pasar. Ya no son solo robos o amenazas, ahora son peleas que podrían terminar en tragedia”, lamentó otro residente del sector.