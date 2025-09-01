Fatal accidente doméstico: Se prendió fuego al cocinar y perdió la vida

Triste novedad es la que se conoció de la trágica muerte que sufrió un hombre, residente del norte de la provincia, cuando en circunstancias que aún faltan aclararse, terminó con casi la totalidad de su cuerpo quemado, pereciendo pese a las asistencias que quisieron brindarle. ¿Qué pasó?

Según la información que compartió Radio Salta, el damnificado fue un hombre de 45 años, residente del barrio San Silvestre, ubicado en la ciudad de Tartagal quien en la noche del sábado, se encontraba dentro de su vivienda, una pequeña habitación.

Dentro de la misma el hombre habría estado cocinando frituras, manipulando aceite caliente cuando, por circunstancias a averiguarse, se prendió fuego y resultó con severas quemaduras. Ante pedidos de auxilio, familiares lo asistieron y apagaron el fuego.

De inmediato el herido fue llevado al hospital local, quedando internado en terapia intensiva pero, dada la gravedad de las quemaduras, se planeó trasladarlo mediante vuelo sanitario al hospital San Bernardo. Lamentablemente, el traslado se truncó cuando el herido falleció.

Tras la atención de un médico legal, éste constató que el extinto tenía quemado el 89% del cuerpo quemado. Así, se aguardaban resultados de las pericias para saber si el fuego se originó por un accidente, por alguna situación intencional, si fue producto del aceite, entre otras aristas posibles.