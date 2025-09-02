Un frente frío avanza hacia Salta: prevén vientos, lluvias y 13°C de máxima

La tormenta de Santa Rosa llegó a al centro y noroeste del pais y causó estragos con lluvias intenesas, campos anegados, rutas cortadas y pérdidas económicas en el sector agropruductivo. En Salta el fenómeno no se sintió pero se prevee que en las próximas horas ingrese un frente frío, con vientse y precipitaciones .

Respecto al fenómeno conocido como tormenta de Santa Rosa, el meteorólogo Edgardo Escobar dijo por Aries que el fenómeno afectará a la provincia de Salta.

“Este núcleo frío en altura, que es la famosa baja segregada, impactó de lleno en el centro y noreste de nuestro país. Nosotros estuvimos bastante alejados aunque llegó hasta Tucumán, las zonas más complicadas con granizo y nevadas muy cerca de la Cordillera, y tormentas en el centro y en el este del país”, explicó.

Sin embargo, advirtió que en los próximos días, para Salta se pronostica un descenso brusco de temperatura.

“Para el miércoles 3 de septiembre podemos tener vientos del sector este, moderados, debido a que comienza a empujar otro sistema frontal frío, que va a hacer que el día jueves 4 tengamos un descenso en las temperaturas máximas, que se estiman en 13°C, un cielo mayormente nublado y con probables precipitaciones que se puede mantener durante la madrugada del día viernes”, detalló.