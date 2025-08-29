Del calorcito al frío: así será el finde en Salta, ¿aparece la tormenta de Santa Rosa?

Los salteños comienzan a palpitar el último fin de semana de agosto con un pronóstico bastante variable, porque si bien se esperan temperaturas agradables, estas descenderían, además todavía estamos en periodo de la tormenta de Santa Rosa.

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes se espera una máxima de 24°C, con un cielo despejado por la mañana a parcialmente nublado por la tarde.

Para el sábado, la máxima será de 27°C y la mínima de 8°C, siendo el día más agradable del fin de semana, con un cielo algo nublado durante toda la jornada.

El domingo la temperatura desciende, llegando a tan solo 16°C con una mínima de 10°C, con bastante presencia de nubes en el cielo de Salta.

Tormenta de Santa Rosa

Según comentó a InformateSalta el meteorólogo Edgardo Escobar, la tormenta de Santa Rosa se da dentro de un margen de cinco días antes o cinco días después del 30 de agosto: “Es cuando el aire frío se encuentra con aire cálido y se generan estas tormentas”.

En el caso de Salta, indicó, la presencia de lluvias es menos frecuente y las tormentas no suelen ser intensas.

El especialista advirtió que un sistema de baja segregada, bautizado DANA Oriana por el servicio meteorológico del Perú, podría generar algunas lluvias y nevadas en zonas altas del país durante los próximos días. “Este tipo de sistemas son difíciles de predecir. Flotan, suben y bajan, y pueden traer humedad e inestabilidad”, señaló.

Pero advirtió que hay que prestar atención a las variaciones, ya que el clima puede modificarse.