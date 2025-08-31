Llegó la tormenta de Santa Rosa: Qué zonas están bajo alerta

La tormenta de Santa Rosa llega puntual a muchas provincias argentinas para este 31 de agosto, durante la festividad. Esto significa que una nueva ciclogénesis afecta el centro del país con lluvias intensas y vientos fuertes, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para 12 provincias. Además, sigue vigente la advertencia por vientos fuertes en varias zonas.

El pronóstico indica que una ciclogénesis generará lluvia y viento desde el sábado 30 en el centro-oeste del país. Las zonas afectadas incluyen Cuyo, Neuquén, la parte sur del NOA, Córdoba, La Pampa, el sur y centro de Santa Fe, y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Para el 1 de septiembre, se esperan lluvias y tormentas en el AMBA, seguidas de una mejora definitiva del tiempo y un descenso de la temperatura en el transcurso del día.

Se espera que las zonas se vean afectadas por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las áreas serán afectadas por lluvias de intensidad moderada a localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas.

Anuncian intensas nevadas en el cierre del periodo invernal

Las cordilleras de San Juan (por la mañana) y de Mendoza (por la mañana). Las zonas se verán afectadas por nevadas de variada intensidad y se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual.