La Embajada de Rusia en Argentina le respondió al gobierno

Hace algunos minutos la Embajada de Rusia realizó un comentario sobre "las relaciones bilaterales" en el que hace mención a los comentarios por parte de funcionarios del gobierno nacional quienes apuntaron a que algunos periodistas "con apoyo de Rusia, Venezuela, Bolivia e incluso la AFA" integrarían un supuesto complot.

"Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa", comienza el comunicado.

En este sentido asegura que sobre las "suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado pruebas".

"El deseo de ver "espías rusos" en cada esquina es irracional y destructivo", sostienen luego de rechazar las acusaciones "infundadas y falsas".

"Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina", cierra el documento que se dió a conocer.