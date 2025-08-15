Cumbre en Alaska con Putín: Trump podría ser candidato al Nobel de la Paz

En plena cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, que busca frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, surgió un rumor inesperado: Hillary Clinton podría nominar al ex presidente norteamericano para el Premio Nobel de la Paz.

El Licenciado en Relaciones Internacionales, Eduardo Batule, explicó en InformateSalta que este encuentro es clave. “Básicamente lo que buscan es un alto el fuego. Europa es reticente porque siente que no habrá un acuerdo sin Ucrania presente, aunque si esto sale bien podría abrir la puerta a una reunión entre Putin, Zelensky y Trump para pensar en una paz prolongada”.

“Es un trabajo que ningún presidente suele hacer, buscando sedes y puntos de contacto para las partes”

La guerra, recordó Batule, lleva más de tres años y medio. Aunque perdió espacio en los medios, nunca se detuvo. Trump, además, participó en otros acuerdos internacionales, como entre Armenia y Azerbaiyán o en gestiones vinculadas a Israel, buscando ceses de hostilidades. “Es un trabajo que ningún presidente suele hacer, buscando sedes y puntos de contacto para las partes”, señaló.

Sobre la posible nominación de Hillary, Batule aseguró que sería con una condición muy clara: “Pone como condición que los rusos no reciban territorio ucraniano, porque eso sería como una victoria para Putin y Estados Unidos no está para eso”.

El especialista no descartó que incluso el presidente Javier Milei pueda sumarse a la nominación. “Teniendo a un presidente tan alineado con Trump, no sería descabellado que lo proponga”, afirmó.