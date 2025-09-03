Para combatir la violencia digital, en Salta se avanza con la Ley Olimpia

La Cámara de Diputados de la provincia, le dio media sanción al proyecto de ley que propone una campaña de promoción para evitar el avance de la violencia digital. La campaña en el marco de la Ley Nacional 27.736, conocida como Ley Olimpia.

Esta normativa, entiende a la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia de género. La violencia digital es una realidad cada vez más frecuente en nuestras sociedades y la provincia de Salta no es ajena a esta problemática, aseguraron los legisladores entre los fundamentos.



Durante el debate de la normativa, los diputados, aseguraron que es necesario trabajar en la prevención porque de esta manera se protege a los adolescentes, en primer lugar, pero también a la comunidad en general para evitar estos hechos y sus desencadenantes.

La propuesta pasó al Senado en revisión.