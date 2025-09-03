El dato del dólar que alertó al gobierno y que lo obligó a intervenir

Un dato puntual del inicio de la semana en el mercado cambiario alarmó al Gobierno, en el tramo final de la campaña para las elecciones legislativas bonaerenses. En los despachos oficiales detectaron un nivel de falta de liquidez que son consideraron peligroso y decidieron, antes del inicio de la rueda este martes, blandir una herramienta hasta ahora no explorada como es la venta directa de divisas del Tesoro.

La sospecha que se disparó en el equipo económico fue que un mercado muy ilíquido estaba expuesto a que con montos muy bajos el tipo de cambio pudiera experimentar saltos bruscos a pocos días de la instancia electoral bonaerense, algo que es exactamente lo contrario a los que intentó instigar el Gobierno en la previa a las elecciones: tranquilidad cambiaria e inflación bajo control.

Esa es la explicación que dan en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda sobre por qué el Poder Ejecutivo necesitó acudir a este recurso, lo que rompe el concepto de libre flotación sin intervención oficial.

Este lunes, en particular, estuvo influido de manera decisiva por el feriado en los mercados de los Estados Unidos, algo que tradicionalmente reduce los volúmenes de operaciones en el mercado de acciones, bonos y también el cambiario. Según datos de Aurum Valores, este lunes se operaron 289 millones de dólares, bastante menos que los USD 471 millones promedio en todas las ruedas cambiarias de agosto.

Algunas voces del mercado, de todas formas, no consideran suficiente razón que un día puntual de iliquidez en el mercado oficial como sucedió en el inicio de la semana alcance para explicar un anuncio como el de este martes.