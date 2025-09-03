Nación interviene el mercado de cambios: "Es para que no se disparen los precios"

El equipo económico del gobierno de Javier Milei anunció que intervendrá en el mercado de cambios para “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”. Así lo indicó este martes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien señaló que las intervenciones serán realizadas por parte del Tesoro nacional.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el secretario de Finanzas informó que “el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, esto en medio de los vaivenes que presentó la cotización del dólar en las últimas jornadas.

Explicando todo esto, el economista Álvaro Pérez conversó con FM Aries donde ahondó cómo surge esta medida, profundizando que Argentina tiene “un problema político, está todo revolucionado por audios, denuncias… entonces esta es una medida exclusivamente electoral, así como en otros momentos hubo expansión del gasto público, hoy tenemos la aparición del Tesoro para darle liquidez al mercado”.

Para ser más claro, impartió que un mercado está compuesto por dos partes, una donde se compra y otra donde se vende. “Cuando de repente nadie vende y todos compran, entonces los precios van a subir, ¿qué va a pasar? Alguien debe dar liquidez para que eso no pase, que no se disparen los precios”, y en base a esa intención es que se tomó la medida, la cual “con el solo comunicado el dólar bajo 12 pesos, pero las acciones y los bonos también bajaron”, advirtió.

Pérez subrayó que la política monetaria “está cambiando, ha cambiado transitoriamente, esperemos que sea transitoriamente porque si no sería que el Tesoro reemplaza las actividades del BCRA, manejando la cantidad de dinero y la tasa de interés”. De igual forma, espetó que para mantenerse una cierta estabilidad del dólar es necesario “que se retome la confianza, hoy estamos con tensión cambiaria pre electoral”, siendo condicionante los comicios del domingo en Buenos Aires.

Por último y dando su mirada de la economía actual, el profesional mencionó que la macroeconomía “en términos generales está bien; si ese superávit fiscal gasta menos pesos de los que recibe, permitirá margen de acción al gobierno en el futuro, en la macro viene bien, cuando estamos muy mal, ¿cuándo estaremos bien? Cuando aparezcan inversiones, RIGI, confianza en el consumidor, los dólares del colchón, necesitamos dinámica y confianza que no hay hace seis meses”.