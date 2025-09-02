Tras la suba del dólar, Nación anunció que volverá a intervenir en el mercado de cambios

El equipo económico del gobierno de Javier Milei anunció que intervendrá en el mercado de cambios para “contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”. Así lo indicó este martes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien señaló que las intervenciones serán realizadas por parte del Tesoro nacional.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el secretario de Finanzas informó que “el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”.

De esta manera, el equipo económico que lidera Luis Caputo adopta un nuevo enfoque en su estrategia cambiaria. Si bien las bandas se sostienen, el Gobierno apunta ahora a una flotación administrada dentro de la banda vía intervenciones del Tesoro.

Según la información que compartió el medio Bloomberg Línea, la medida tomada desde el Ministerio de Economía, había sido previamente acordada con el Fondo Monetario Internacional para proceder con la misma.