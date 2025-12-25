Nación buscaría cambiar los subsidios energéticos para las provincias del norte

El Gobierno Nacional revisará su política de subsidios energéticos para el próximo año con el objetivo de lograr un ahorro fiscal cercano a los mil millones de dólares, según anticipó la Secretaría de Energía, confirmando que se analizará otorgar mayores bloques de consumo subvencionado en las provincias del norte debido a las extremas condiciones climáticas.

Según Clarín, a partir del primero de enero de 2026 más de siete millones de familias perderán totalmente la ayuda estatal para el pago de sus facturas de luz y gas. Los usuarios de mayores ingresos y aquellos categorizados en el Nivel 3 que superen los topes establecidos pasarán a abonar el cien por ciento del costo real de generación. Según los informes técnicos este cambio impactará en el 45% de los hogares de todo el país que dejarán de contar con el beneficio en sus tarifas.

El 55% restante de la población mantendrá el subsidio sobre la mitad del costo de la electricidad con topes de consumo diferenciados según la estación del año. Para estos hogares el límite será de 300 kilovatios-hora mensuales en verano e invierno mientras que en otoño y primavera la cobertura llegará hasta los 150 kilovatios. Además se aplicará una bonificación extra del 25% desde enero la cual irá decreciendo gradualmente hasta desaparecer al finalizar el próximo ejercicio.

En cuanto al servicio de gas el esquema oficial también presentará modificaciones importantes con la implementación de una tarifa plana para los contratos entre petroleras y distribuidoras. Se unificará el precio que se traslada a las facturas en casi cuatro dólares por millón de BTU eliminando las variaciones estacionales previas. Los subsidios en este rubro se aplicarán exclusivamente al 50% de los bloques de consumo garantizados durante los meses de abril a septiembre.

Las autoridades energéticas reconocieron que los requerimientos de cada provincia varían significativamente según la disponibilidad de fuentes alternativas y la infraestructura local existente. “La aplicación de parámetros uniformes podría generar efectos regresivos en zonas con climas extremos o con alta dependencia de determinadas fuentes”, advirtieron desde la subsecretaría de Planeamiento. Por este motivo se aceptó la propuesta de revisar los parámetros para las provincias del NOA y el NEA de cara al nuevo régimen.

El impacto de estas medidas se sentiría con fuerza en las facturas de gas del próximo mes las cuales registrarán aumentos de dos dígitos para la mayoría de los usuarios. Si bien el Gobierno aún no precisó el porcentaje exacto del incremento se espera que el ajuste refleje el nuevo valor mayorista acordado en el Plan Gas. Con estos cambios el Estado busca alinear los precios de la energía con los costos de producción mientras protege a los sectores de menores recursos.