Defensor del Pueblo: “Confío en que la selección será correcta, sin que la política interfiera”

La concejal de Salta Laura Jorge Saravia, integrante de la comisión encargada de designar al nuevo Defensor del Pueblo, se pronunció sobre la postulación de Martín Del Frari y aseguró que “lo que corresponde es que no sea el defensor del pueblo”.

Saravia explicó que existen cuatro impugnaciones dentro del término legal y una adicional, presentada por organizaciones feministas y LGBTQ+, que cuestiona a Del Frari por violencia de género, machismo y un prontuario político polémico. “Él tendrá tres días para hacer su descargo una vez notificado”, señaló la concejal.

En relación a la candidatura de Del Frari, Saravia fue categórica: “Al momento de postularse seguía siendo concejal. Cometió un error. Esto es una locura, ¿cómo va a dejar el cargo si él no puede ser defensor del pueblo?”. Aunque Del Frari ya renunció a su banca, la concejal advirtió que podría quedarse “sin el pan y sin la torta” si continúa con la postulación.

Sobre la viabilidad política de mantener la candidatura, Saravia expresó en FM Aries: “No sé hasta qué punto el oficialismo lo va a poder sostener, él puede retirarse, y creo que sería lo más conveniente para todos”.

Por otro lado, la concejal informó que hace aproximadamente un mes los convencionales de La Libertad Avanza solicitaron una prórroga del mandato del actual defensor del pueblo, señalando que la ordenanza que regula el cargo podría ser modificada por la nueva convención municipal. La comisión derivó este pedido al Departamento de Información Técnica y Legislativa para su análisis, lo que genera cierta demora en el proceso.

“Todo este tema sería competencia de la nueva convención municipal, pudiéndose allí modificar algunos requisitos, inhabilidades, incompatibilidades, el proceso de la selección".

"Confío en que la selección se hará de manera correcta, sin que la política interfiera, y pensando en la gente”