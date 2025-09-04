En el Senado, referentes de minería y educación buscan incrementar las capacitaciones

Esta semana en las comisiones del Senado de la provincia, se llevó a cabo un encuentro entre representantes de la Cámara de Minería y autoridades de la Universidad Nacional de Salta.

Los legisladores promovieron una agenda en conjunto para alinear la formación académica con las necesidades reales del sector para posibilitar su inserción laboral en la actividad de la minería.

Durante el encuentro, los senadores aseguraron que “hay que articular la formación de nuestra gente de acuerdo a las necesidades de las empresas”, lo que generará un crecimiento poblacional y beneficio a las empresas en relación a las necesidades que cada una de ellas tenga.

Desde la Universidad, se remarcó la presencia activa y el compromiso de la casa de altos estudios, destacando el aporte de recursos humanos que realizará la tecnicatura de San Antonio de los Cobres, como ya lo viene haciendo la de Campo Quijano.

Los representantes de empresas, expusieron sus necesidades en materia de recursos humanos, enfatizando la demanda de técnicos, profesionales y especialistas en distintas etapas y perfiles. Así, además de mano de obra altamente capacitada, surgieron perfiles como idóneos en soldadura de geo membrana, perforistas, operador de molienda, entre otros.

Se destacó el compromiso de empresas como Mansfield en la formación de estudiantes y la incorporación de energías alternativas; mientras que Grupo Nioi resaltó la alianza con fundaciones para capacitar en áreas como topografía, seguridad y medio ambiente, promoviendo además la inclusión femenina en roles técnicos.

El Proyecto Taca Taca anticipó un desafío de gran magnitud en cuanto a la generación de empleo especializado, con énfasis en habilidades blandas, idiomas y tecnologías avanzadas.