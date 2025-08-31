¿Estás por iniciar tu carrera laboral?: La UNSa invita a participar de la Feria de Empleabilidad 2025

La Universidad Nacional de Salta, a través de sus Facultades, invita a la comunidad a participar de la Feria de Empleabilidad 2025, que se realizará el miércoles 10 de septiembre en las Aulas Norte de la casa de estudios.

El encuentro tiene como objetivo consolidar a la Universidad como un espacio de encuentro entre sus miembros y los diferentes sectores que demandan profesionales, acercando a los estudiantes y graduados a oportunidades laborales locales y regionales. Además, busca difundir las habilidades y competencias más valoradas por instituciones y empresas, así como dar a conocer las herramientas que posee la UNSa para la incorporación de estudiantes como pasantes o practicantes.

La jornada se desarrollará en dos instancias. Por la mañana, de 10 a 13, se ofrecerán charlas informativas a cargo de las instituciones participantes, donde se abordarán temas como la presentación de perfiles profesionales requeridos, el armado de CV, el uso de LinkedIn, consejos para entrevistas laborales y estrategias de búsqueda de empleo.

Por la tarde, de 14 a 18, se habilitará el recorrido por los stands, donde cada institución o empresa contará con un espacio para informar y orientar a los interesados.

Para mas información pueden dirigirse a la Institución o visitar su página web. Los postulantes pueden acceder a un formulario online.