Senado y Cámara de Minería se unen para impulsar capacitación, empleo y desarrollo local

Con el objetivo de abordar los desafíos y las oportunidades del sector minero en Salta, senadores y representantes de la Cámara de Minería mantuvieron una reunión en la que coincidieron en la necesidad de fomentar la capacitación, el empleo y el desarrollo de proveedores locales, para así lograr que la actividad beneficie de forma efectiva a toda la comunidad salteña.

En la reunión, organizada por la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, participaron legisladores y miembros de la nueva conducción de la Cámara de Minería. Entre los puntos más relevantes, se destacó la necesidad de absorber más mano de obra local, fortalecer el compre salteño y fomentar la formación especializada en oficios y carreras técnicas relacionadas con la minería.

El vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad, enfatizó la importancia de crear "herramientas legislativas que sirvan tanto para atraer inversiones con seguridad jurídica como para garantizar que la actividad minera beneficie efectivamente a los salteños". Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, Miguel Calabró, reafirmó el compromiso del cuerpo legislativo de trabajar en conjunto para "consolidar reglas claras" que acompañen el crecimiento del sector.

Juan Martín Gilly, presidente de la Cámara de Minería, agradeció el apoyo del Senado y consideró fundamental "visibilizar todo lo que la minería ya está generando en Salta". Destacó la industrialización, la contratación de mano de obra local y el surgimiento de proveedores salteños que han evolucionado de contratistas a empresarios, y expresó la expectativa de consolidar ese ritmo de crecimiento.

En cuanto a la capacitación, ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer alianzas con instituciones educativas locales como la Tecnicatura en Minería de Quijano, UPATECO y el Centro de entrenamiento de Rio Tinto. El objetivo es generar perfiles técnicos acordes a las nuevas demandas, incluyendo especialidades como la soldadura de argón y titanio.

Los senadores también plantearon propuestas para el desarrollo productivo integral de la provincia. Se mencionó el fortalecimiento de la presencia de pequeños productores en la Quebrada del Toro y el Valle Calchaquí, con la sugerencia de diseñar cadenas de valor que incluyan la conservación y comercialización de productos locales. Además, se propuso la creación de un centro de interpretación en Güemes para que la comunidad pueda comprender los procesos de la actividad minera.

Los empresarios, por su parte, brindaron información sobre el estado de los proyectos en curso y valoraron positivamente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que podría contribuir a la previsibilidad económica y jurídica necesaria para atraer inversiones a largo plazo. La reunión concluyó con el compromiso de continuar con el diálogo para asegurar que la minería se desarrolle de manera sostenible, inclusiva y con beneficios concretos para toda la comunidad salteña.