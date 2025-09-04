Perrito rescatado de la basura: El doloroso relato de quien lo salvó y asistió

Una triste historia de crueldad animal se dio en las últimas horas en Salta, en el macrocentro, en calle Santiago del Estero al 1900.

Recolectores de basura descubrieron que una de las bolsa de residuo tenía una perrita y lo liberaron, dejándolo sobre un cumulo de ropa en calle General Güemes desde donde Matías, lo salvó.

El vecino contó lo que vivió a la mañana, cuando se dio con tan triste escena. "Fue una situación horrible, la perrita apareció a la vuelta me contaron los recolectores. Fue a la madrugada, en horas de la mañana me di con la perrita sobre la Güemes donde tengo un taller y la encontré acá, en medio de ropa, no despertaba y la levanté y la llevé al taller, le dí un baño, me fui a ver a veterinario, Pablito".

Agregó que estando en la veterinaria amiga "La traquilizamos, le pusimos calmantes, tenía lastimados el cuello, no sabemos si la quisieron matar o fue mordedura de un perro. Decí que no llegaron a compactarla. La perrita esta mejor, está muy triste por la situación de haber estado en una bolsa".

Por su parte el veterinario Pablo explicó por Multivisión que "tiene indicios de que tuvo dueños, es sociable a pesar de estar shockeada, tiene una herida punzante, más que una mordedura. Le hicimos tratamiento de pulgas, calmantes. No quiere comer, esta muy deprimida, no la internamos para que esté con ellos que son re buenas personas. Esta mal, esta pelada por todos lados, va llevar su tiempo".