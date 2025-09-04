Tiraron una perra a la basura y recolectores la salvaron: "Él de arriba ve todo"

Un hecho de crueldad animal nos golpea nuevamente como sociedad. Desalmado tiró en una bolsa de residuos una perra de avanzada edad y recolectores del turno noche la salvaron cuando ya la bolsa estaba en el camión de recolección. Esto sucedió sobre calle Santiago del Estero al 1900 de nuestra ciudad.

Uno de los trabajadores dijo: “Sentí una sensación fea, no sabía si agarrar la bolsa porque podía ser otro tipo de animal, pero al abrirla vimos que era un perrito indefenso” y califacaron a la persona que hizo esto como "rata sucia".

De inmediato la asistieron brindándole agua, pan e improvisaron una cucha, hasta llevarla al veterinario y aclararon que: “No subimos esto para ganarnos halagos, lo hacemos para que la gente tome conciencia, él de arriba ve todo”.

Ayuda para seguir el tratamiento y para encontrar el responsable

Hoy la perrita se encuentra bajo el cuidado y tratamiento médico del veterinario Pablo Androbetto, de Veterinaria La Gauchita. Desde donde confirmaron que se econtraba deshidratada, anémica y además presentaba una herida en el cuello.

Además, el profesional veterinario consideró que el animal fue tirado por su edad. Ahora la perrita está en tratamiento con antibióticos, vitaminas, hierro y suero, y el viernes deberá continuar con la medicación.

Por su parte los rescatistas piden la ayuda de los vecinos para identificar al responsable. Creen que alguien de la zona puede haber visto algo o que alguna cámara de seguridad haya registrado el momento, publicó Con Criterio Salta.

También solicitan colaboración para cubrir los gastos veterinarios. Quien quiera ayudar puede hacerlo a través de Mercado Pago:

Alias: la.gauchita

CVU: 0000003100064857292175

Titular: Pablo Martín Androvetto