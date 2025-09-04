¡Viva de milagro! Nena sobrevive a un vuelco envuelta en la bandera del Señor y la Virgen

Una familia salteña, residente en El Calafate, regresaba a Salta rumbo a la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro cuando su vehículo volcó. El accidente ocurrió el martes 26 de agosto, a la altura de Hualfín, Catamarca, cuando Fabián Gómez, padre de Sarah Franchesca, pisó la banquina y perdió el control del auto, a punto de caer por un barranco.

A pesar de la violencia del siniestro, los padres sufrieron solo golpes leves, pero lo más conmovedor fue que Sarah, de 4 años, salió completamente ilesa. La niña viajaba en su asiento, envuelta en la bandera del Milagro que le había regalado días atrás el peregrino salteño Marcelo Agüero, quien emprendió a pie un recorrido desde Ushuaia hasta Salta para participar de la tradicional celebración.

El encuentro con Agüero ocurrió mientras la familia viajaba por la ruta, entre Las Grutas y Puerto Madryn. Allí, Sarah le cantó de memoria el himno al Señor y la Virgen del Milagro, gesto que conmovió al peregrino y lo llevó a regalarle la bandera que la niña no quiso soltar.

Tras el accidente, la familia recibió asistencia de bomberos, policía y el hospital de Hualfín, quienes ayudaron a que todos pudieran continuar su viaje. Gómez, quien vive en El Calafate desde hace 20 años y es padre de cuatro hijos, destacó la fe de su familia y la devoción de Sarah hacia la Virgen del Milagro.

Ahora, ya recuperados del susto, los Gómez esperan reencontrarse con Marcelo Agüero para ingresar juntos a la Catedral Basílica del Señor y la Virgen del Milagro, como muestra de gratitud y fe por el milagro vivido en la ruta.