Las imágenes peregrinas del Milagro recorrieron los barrios de Salta

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitaron ayer distintos barrios de la capital salteña, en el marco de las actividades preparatorias para la procesión central del próximo 15 de septiembre. La jornada estuvo marcada por la masiva participación de niños y jóvenes que se preparan para la comunión y la confirmación en parroquias y vicarías de la ciudad, además de delegaciones llegadas desde municipios cercanos.

Tras la misa en la Catedral Basílica, los grupos realizaron una peregrinación en la plaza 9 de Julio junto a las imágenes sagradas. Comunidades de barrios como Ciudad del Milagro, San Remo, Tres Cerritos, Campo Caseros y La Ciénaga, así como vecinos de La Silleta y Chicoana, acompañaron con fe y devoción el recorrido, aseguró ElTribuno.

“Vinimos toda la catequesis, tanto los que se preparan para la comunión como los de confirmación”, contó Anaís, una de las jóvenes participantes. Francisco, de 10 años, vivió la experiencia por primera vez: “Me gustó mucho, vinimos con mis compañeros”.

La emoción también se reflejó en los vecinos que recibieron la visita de las imágenes. “Para nosotros como salteños significa muchísimo. Es una gran alegría poder tenerlas aunque sea por unos minutos frente a la parroquia, pedirles y decirles que acá estamos, a sus pies”, expresó Antonio, quien destacó que el Milagro moviliza sentimientos ligados a la fe, la tradición y la gratitud por la vida.

Familias enteras se sumaron al recorrido. Alicia, vecina de la ciudad, compartió entre lágrimas: “Toda mi vida me emociona el Milagro, soy feliz de participar y acompañar a mis nietos”.

Desde la organización destacaron que la convocatoria superó a la del día anterior, cuando se realizó el Milagro de la Infancia con más de 2.500 niños. La agenda continúa esta tarde con el Milagro de los Jóvenes, que se llevará a cabo en el Colegio Belgrano a partir de las 15.

Recorrido de las imágenes