Rafa Nadal traerá su cadena de hoteles de lujo a Salta

El ex número 1 del tenis mundial, Rafa Nadal, confirmó que invertirá en Argentina cerca de 200 millones de dólares para construir siete hoteles de lujo en destinos turísticos emblemáticos, y Salta será uno de ellos.

La información fue anunciada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, quien detalló que el proyecto se realizará a través de la cadena ZEL, que Nadal integra en alianza con Meliá Hotels International.

Además de Salta, las ciudades elegidas son Bariloche, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Posadas y Ushuaia. El primer hotel en construirse sería en El Calafate, con fecha estimada para 2026, mientras que el cronograma para el resto de las sedes aún no fue precisado.