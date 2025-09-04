Buscan incentivar la cría de búfalos para consumo humano: carne, quesos y dulce de leche

Los senadores le dieron sanción a la adhesión de Salta al Programa Federal de Producción Bubalina, es decir, la producción de carne de búfalo.

La producción de carne bubalina fue destacada en el Senado por los bajos costos de alimentación y la posibilidad de adaptarse a diferentes tipos de suelos. El miembro informante fue el senador por Guachipas, Diego Cari, quien indicó que los búfalos prosperan en suelos donde el ganado vacuno no puede hacerlo.

Afinó que se puede producir carne y leche de alta calidad para la producción de quesos y dulce de leche. Argumentó que tienen propiedades nutritivas superiores a las de otras carnes.

Cari explicó que, al tener una piel más dura, los búfalos son propensos a tener menos plagas, por lo que se reducen un 50% los costos sanitarios y se incrementa, de esta forma, la eficiencia productiva.

El proyecto pasó a Diputados en revisión.



