Es oficial: Salta tendrá un Registro Provincial de Cannabis Medicinal

La ley que da el visto bueno final a la creación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal se aprobó esta tarde en el Senado Provincial.

El miembro informante de la iniciativa, el senador Manuel Pailler, afirmó que actualmente la ley nacional, que está pronta a cumplir una década, precisa de modificaciones desde cada de las provincias.

El Registro permitirá la inscripción de pacientes y familiares, así como también productores con licencia, instituciones de la sociedad civil, laboratorios, universidades y centros de investigación.



Pailler agregó que la utilización del cannabis con usos medicinales bajo la correcta supervisión es una alternativa efectiva para tratar distintos tipos de patologías.

“La intención es garantizar el acceso seguro al cannabis para pacientes, supervisar a los distintos actores de la cadena productiva y fomentar la investigación científica”, señaló Pailler. También agregó que así se podrá seguir y controlar los tratamientos.

El proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación.