Salta busca triplicar la producción de carne

En Sin Vueltas, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, Martín de los Ríos, aseguró que la reciente revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques permitirá potenciar la ganadería local y proyectar un crecimiento histórico del rodeo provincial.

“Salta tiene la posibilidad de triplicar su rodeo, que hoy está en un millón. Lo podemos triplicar rápidamente desde el Estado, desde el sector público, desde nuestra visión estratégica de gestión. Queremos que eso ocurra”, afirmó el funcionario.

Según explicó, el primer paso era “ordenar el bosque para poder hacer ganadería sustentable”. En ese sentido, destacó que las nuevas tecnologías permiten intervenciones bajo monte que no solo son compatibles con el cuidado ambiental, sino que resultan “ambientalmente favorables”.

“Hoy en el mundo ya no se habla como única manera de cuidar un bosque que no intervenirlo. Hablo de la ganadería regenerativa, hablo de un montón de posibilidades de hacer ganadería bajo monte, y eso es lo que estamos intentando que se multiplique en Salta”, subrayó.

De los Ríos remarcó que, con la seguridad jurídica que brinda el nuevo marco legal, la provincia está en condiciones de generar los propios terneros que alimentan a los feedlots locales, en lugar de depender de otras provincias. “Hoy tenemos en Salta dos de los feedlots más grandes de Argentina, que se nutren de terneros de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero o del Chaco. Digo, fabriquémoslos aquí”, sostuvo.

Además, el ministro destacó la oportunidad de avanzar en la industrialización y exportación de carne hacia mercados internacionales, especialmente Asia y la costa oeste de Estados Unidos. “Detrás de esa mayor cantidad de rodeo vienen los centros de faena, se multiplican los frigoríficos y la posibilidad de exportar carne. Hoy que se puede salir por el Pacífico, llegar a China o Asia significa entre 17 y 18 días menos de logística marítima, un ahorro clave para competir en el mundo”, señaló.

Por último, De los Ríos resaltó el impacto socioeconómico de una expansión ganadera en la provincia: “Todo empieza por llenar la provincia de vacas. Detrás de cada producto ganadero hay mucho trabajo: un alambrador, un veterinario, un puestero, artesanos que hacen monturas, quienes venden alimento, quienes transforman el maíz en kilos de carne. Es una cadena virtuosa que significa trabajo para la gente y riqueza para Salta”.