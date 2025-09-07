Clase abierta y gratuita de tango, este domingo en el Paseo Ameghino

Este domingo 7 de septiembre, el Paseo Ameghino (Balcarce y Amegino) se convertirá en un espacio abierto para disfrutar del tango. Desde las 17 hs, salteños y turistas podrán participar de una clase gratuita a cargo de las profesoras Florencia Guaymás y Natalia Grossi, seguida de una milonga al aire libre hasta las 20:30 hs.

La propuesta, organizada por un grupo de jóvenes bailarines apasionados por difundir la danza, está pensada tanto para quienes quieran dar sus primeros pasos como para quienes ya tienen experiencia. No es necesario concurrir con pareja ni contar con conocimientos previos.

Tras la clase, la tarde continuará con la milonga, donde todos los presentes podrán bailar al ritmo del 2X4. La actividad es con entrada libre y gratuita y cuenta con el acompañamiento de la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad, que invita a la comunidad a vivir un encuentro a puro tango.