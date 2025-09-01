Tres empresas salteñas brindarán capacitaciones gratuitas en los CICS

En el marco de un acuerdo entre la Municipalidad a través de la Oficina de Empleo y los Centros Integradores Comunitarios, tres empresas salteñas brindarán capacitaciones en los Centros Integradores Comunitarios.

Se trata de las empresas GoldenBike, SA Aluminios Salta y Lotería Salta, quienes realizarán estas capacitaciones gratuitas durante el mes de octubre con el fin de promover la formación laboral y el desarrollo de sus habilidades técnicas.

Cada uno de los referentes detallaron cuáles serán las improntas que aplicarán en los barrios.

En el caso de Lotería de Salta, su gerente general, Ignacio Crotto, adelantó que se preparó un programa denominado “Potencia tu Negocio” para brindar en los CIC. “Brindaremos técnicas para vender en redes sociales. Quienes tengan o no un local comercial podrán potenciar y fortalecer sus ventas. Cualquier emprendimiento es importante” detalló.

El representante de GoldenBike, Carlos Ñacolo, aseguró que las capacitaciones en bicicletería detallaran cuales son los insumos que se necesitan, el reconocimiento de las piezas y la vida útil de las piezas, los mantenimientos necesarios, entre otros puntos.

Por último, Pedro Martín, Gerente General AS Distribuidora de Aluminio explicó que, con las capacitaciones gratuitas, se ofrecerá toda la carpintería de aluminio y sus herramientas.

En las próximas semanas se dará a conocer el detalle de las capacitaciones.



