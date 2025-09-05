Milagro 2025: Mañana arranca la Novena y ya podés conseguir los libritos en la Catedral

Mañana comienza la Novena al Señor y la Virgen del Milagro, anticipando la renovación del pacto de fe de quienes año a año se acercan a sus santos patronos.

Para poder seguir este rezo, los vendedores de novenas se hicieron presentes en la Catedral para acercar a cada fiel el libro que contiene las oraciones con sus respectivos días.

Luis Castillo es uno de los vendedores que dialogó con el móvil de CNN Radio Salta y comentó que las consultas por el libro estuvieron a la orden del día, pero esperan que mañana incrementen las ventas por el inicio de la novena.

Si bien él trabaja en el lugar, aprovecha sus momentos libres para seguir la novena del Señor y la Virgen del Milagro, pero algo que lo emociona es la fe de los peregrinos: “La gente tiene mucha fe, viene caminando de lejos y nosotros que estamos acá no nos arrimamos nunca, veo que viene gente de Córdoba, de otro país, eso es lo lindo. Espero que este Milagro sea para todos”.

Otro de los vendedores señaló que las ventas van bien, ya que no solo compran la novena sino también banderitas y pañuelitos.

Informaron que la novena se puede conseguir hasta $5.000 c/u.