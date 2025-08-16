Esta tarde es el IPA Day Fest en el Paseo Ameghino

Sociedad16/08/2025
Ipa day fest

Este sábado 16 de agosto, de 16 a 00 hs, el Paseo Ameghino será sede del “IPA Day Fest”, un encuentro que reúne cerveceros artesanales, emprendedores gastronómicos y música en vivo. La entrada es libre y gratuita.

El festival rinde homenaje al estilo IPA, reconocido por su sabor amargo y elevado contenido de lúpulo. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de bandas locales, sorteos, juegos y una amplia oferta gastronómica.

El organizador, Leo Goldberg, destacó: “Van a haber 9 bandas en vivo, gastronomía, hidromiel, cerveza artesanal, muchos amigos… eso es lo importante. Va a ser un evento tremendo en el Paseo Ameghino, todos juntos como siempre”.

Por su parte, Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo, resaltó el impacto cultural y turístico: “Es muy importante tener este tipo de eventos que generan propuestas distintivas para quienes nos visitan y para que los salteños podamos disfrutar de actividades en la ciudad. Muchas bandas apoyando a la producción local, a las cervecerías artesanales y a todos los emprendedores que estarán acompañando”.

