Mañana arranca la Novena: ¿Cuáles serán los horarios de las misas?

Este sábado dará inicio el rezo de la Novena por el Señor y la Virgen del Milagro, y nos ponemos más cerca de una de las fiestas religiosas más convocantes del norte argentino a la cual llegan fieles de todas partes del país.

La Novena inicia mañana y hasta el 13 de septiembre habrá misas especiales que incluirán el rezo:

-A las 6:30 se rezará la Novena

-A las 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 19:00 habrá misa sin Novena.

-A las 17:00, 20:00 y 21:30 las misas con Novena

-Los domingos se sumarán a las 11:00 y 12:00, Misas con novena

A partir del sábado 13 de septiembre, con el inicio del Triduo del Milagro, estarán las siguientes actividades:

-sábado 13 de septiembre: Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro

A las 6:30 sólo rezo de Novena

A las 7:00, 8:00, 13:00 y 19:00 Misas sin Novena.

A las 17:00, 20:00 y 21:30 Misas con Novena.

A las 10:00 Misa Estacional

A las 20:30 Procesión de penitencia presidida por la cruz primitiva del Señor del Milagro, en memoria de la primera procesión realizada en el año 1692. Concentración en la Parroquia San Juan Bautista de La Merced (Caseros 857, ciudad de Salta).

-Domingo 14 de septiembre: Fiesta de la Exaltación de la Cruz

A las 6:30 sólo rezo de Novena

A las 7:00, 8:00 y 19:00 Misas sin Novena.

10:00 Misa Estacional

A las 20:00 y 21:30 Misas con Novena (Atrio de la Catedral)

Noche de Vigilia y oración. El Santuario permanecerá abierto toda la noche.

-Lunes 15 de Setiembre: Solemnidad del Señor del Milagro

A las 00:00, 1:30, 3:00, 6:00 y 7:00 habrá misas

A las 10:00 Misa Estacional. Atrio de la Catedral.

12:00 Cierre del Santuario para preparar la procesión.

15:15 Inicio de la procesión. Cruz Primitiva, Virgen de las Lágrimas, Virgen del Milagro y Señor del Milagro. Renovación del Pacto de Fidelidad del Pueblo de Dios en el Monumento 20 de Febrero.

20:30 Misa del peregrino.

22:00 Cierre del Santuario.