Caso Leonel: La madre negó el crimen y aseguró que creyó que la sangre era de su perra en celo

Hoy, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio escucharon la declaración de Lidia Cardozo, la mujer imputada por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en concurso real, en perjuicio de su hijo Leonel Francia, de 11 años, un caso que conmocionó a la comunidad de barrio Solidaridad.

Durante su exposición, la imputada negó haber causado la muerte del menor y desmintió las acusaciones de testigos que la señalaron por presuntos maltratos.

Según declaró, aquella mañana del 31 de agosto de 2023 comenzó realizando tareas cotidianas junto a su hijo. El menor apareció en distintos espacios de la casa mientras ella se ocupaba de su negocio, pero admitió no percibir que estuviera lesionado. Primero lo vio en el garaje, rodeado de los perros, y luego en un patio interno con una mano apoyada en la cabeza.

Recién al intentar despertarlo notó que estaba flacido y con manchas de sangre. La mujer pidió ayuda a los albañiles y trasladaron al menor al hospital Papa Francisco, donde ingresó sin vida.

Durante la declaración, aseguró que las manchas de sangre que había visto antes pensó que eran rastros de su perra en celo, y admitió no recordar haber dado explicaciones al personal médico.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, continuará la audiencia la próxima semana con los alegatos de las partes. La autopsia determinó que la muerte del menor se produjo por un traumatismo encéfalo craneal grave de tipo punzopenetrante.