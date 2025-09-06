Datos importantes: Inquilinos de Salta accedieron a una capacitación clave sobre alquileres, derechos y contratos

La Municipalidad de Salta, en conjunto con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), llevó adelante una jornada gratuita de asesoramiento destinada a estudiantes y vecinos interesados en conocer sus derechos y obligaciones en materia de alquileres.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Hugo Llimós de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, donde se abordaron los principales desafíos que enfrentan los inquilinos en la actualidad.

Durante el encuentro se brindó información práctica sobre contratos de alquiler, actualizaciones de precios, plazos de vigencia, reparaciones y las alternativas disponibles en caso de no poder continuar alquilando.

Estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio; el subsecretario de Participación Ciudadana, Juan Guzmán Cieri; y el director general de Defensa del Consumidor, Alberto Córdoba, junto a autoridades de la Casa de Altos Estudios, quienes remarcaron la importancia de acompañar a los estudiantes en el acceso a una vivienda segura y en condiciones justas.

Los interesados en recibir más asesoramiento pueden dirigirse al Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse a través de WhatsApp al 3872 542826.