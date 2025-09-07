Cafayate: Desarticulan importante banda dedicada a delitos contra la propiedad

La Policía de Salta realizó 11 allanamientos en distintos barrios de Cafayate y detuvo a nueve hombres mayores de edad. La investigación, iniciada hace cuatro meses por múltiples denuncias, permitió secuestros de elementos clave y la recuperación de armas de fuego. Intervienen la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Cafayate.

La Dirección General de Investigaciones desbarató una organización que, según la pesquisa, venía cometiendo hurtos y robos bajo las modalidades descuidista y de ingresos violentados en barrios privados y viviendas alejadas del casco urbano de Cafayate. La causa se abrió a partir de denuncias de damnificados y derivó en un trabajo de campo sostenido durante cuatro meses.

En el marco del operativo se concretaron 11 allanamientos en los barrios Socorro, El Recreo, Prelatura, Los Módulos y La Esperanza, con el saldo de nueve detenidos que quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos se secuestraron bicicletas, electrodomésticos, teléfonos celulares y otros bienes de interés para las causas, además de armas de fuego —entre ellas escopetas, revólveres y fusiles de avancarga— cuyo origen y tenencia serán materia de peritajes y actuaciones específicas.

La investigación es dirigida por la Fiscalía Penal de Cafayate, con intervención del Juzgado de Garantías de la misma jurisdicción. Las diligencias continúan para identificar posibles cómplices, establecer la trazabilidad de los bienes recuperados y devolverlos a sus propietarios.