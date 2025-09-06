Tras allanar siete inmuebles, logran detener a tres personas involucradas en diversos robos

Policiales06/09/2025InformateSaltaInformateSalta
detenidos
Imagen ilustrativa.

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Subdirección General de Investigaciones. Se secuestraron elementos de interés para la causa. Recuperaron una camioneta. Intervinieron las Fiscalías Penales de la zona.

La Policía, por medio de la División Brigada de Investigaciones 4, ayer realizó múltiples allanamientos con secuestros en el marco de diferentes causas por robo de elementos en un local comercial del centro de la ciudad de Tartagal y la retención indebida de una camioneta en General Mosconi.

Tras tareas de campo, se recuperó el rodado, mientras que, por las otras causas se detuvo a dos de los investigados y a una mujer con pedido de captura. Se allanaron siete domicilios en barrio Ferroviario, Picapiedra, Belgrano y Centro. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa.

Intervinieron las Fiscalía Penales 1 y 2.

