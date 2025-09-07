Buenos vecinos: Persiguieron a una mujer, la amenazaron con un arma, los denunció y quedaron detenidos

Dos hombres de 23 y 26 años fueron detenidos en la zona norte de la ciudad de Salta acusados de amenazas con arma contra una vecina. La víctima denunció que, al regresar a su vivienda en un edificio de barrio Leopoldo Lugones, fue abordada por ambos, quienes la persiguieron empuñando una navaja y la intimidaron verbalmente.

De acuerdo con la investigación, los imputados integrarían un grupo que se reúne frente al domicilio para beber y/o consumir sustancias, situación que habría originado conflictos previos con la damnificada por sus reiterados pedidos para que se retiraran del lugar.

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó de manera provisional a los sospechosos como coautores del delito de amenazas con arma. En la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por la defensa oficial y prestaron declaración. La Fiscalía solicitó que permanezcan detenidos, en atención a sus antecedentes condenatorios, pedido que quedó a consideración del Juzgado de Garantías interviniente.