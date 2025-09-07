Total impunidad: Fue detenido mientras andaba por la calle con objetos robados

Ocurrió ayer en barrio Misión Chorote. Se secuestraron una batería, prenda de vestir y otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 2.

En el marco de una alerta Ciudadana, efectivos de la División Motorista de Emergencia Policiales, detuvieron a una persona en barrio Misión Chorote en Tartagal que transportaba una batería, prenda de vestir y otros objetos.

En ese contexto, se procedió al secuestro de los elementos, cuya propiedad no pudo ser justificada.

Intervino la Fiscalía Penal 2.