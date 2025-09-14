Operativo por el Milagro: Así serán desvíos de los colectivos y los cortes de Tránsito

Operativo por el Milagro: Así serán desvíos de los colectivos y los cortes de TránsitoSociedad14/09/2025
En vísperas de la máxima fiesta de fe y procurando de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.
El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad. El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:
- Mitre y Belgrano
- España y Zuviría
- Zuviría y Caseros
- España y Deán Funes
Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:
- Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento
- Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero
- Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero
- Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.
Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:
- España de Deán Funes a Balcarce
- Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano
- Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento
- Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España
- Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes
- Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre
- 12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo
- O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo
- 25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre
A su vez, se detalló que los cortes de calle serán en las siguientes arterias de la ciudad:
- Sarmiento – Arenales
- Alvear – Arenales
- Aniceto Latorre – Alvear
- Aniceto Latorre – M. Cornejo
- Aniceto Latorre – A. Brown
- Pje. Saravia – 12 de Octubre
- S. Bolívar – 12 de Octubre
- O’Higgins – S. Bolívar
- O’Higgins – Alvear
- Pje. Río Bermejo – S. Bolívar
- Pje. Río Bermejo – Alvear
- Pje. Figueroa – S. Bolívar
- Necochea – S. Bolívar
- Necochea- Alvear
- Adolfo Güemes-Alsina
- Pje. Latorre- Alvear
- Martín Cornejo-Arenales
- Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes
- Avenida Entre Ríos – Alvear
- Avenida Entre Ríos – S. Bolívar
- A. Güemes – Avenida Entre Ríos
- Santiago Del Estero – Alvear
- Santiago Del Estero – Adolfo Güemes
- Avenida Belgrano- S. Bolívar
- Avenida Belgrano – Alvear
- Avenida Belgrano – Adolfo Güemes
- Adolfo Güemes- España
- 25 de Mayo- España
- Caseros – Sarmiento
- Caseros – 25 de Mayo
- Caseros-20 de Febrero
- Pellegrini – Alvarado
- Islas Malvinas – Alvarado
- Urquiza – Islas Malvinas
- Urquiza- Avenida Jujuy
- Urquiza-Ituzaingó
- Pellegrini-Avenida San Martín
- La Florida-San Juan
- La Florida- Mendoza
- Buenos Aires- Mendoza
- Buenos Aires- Avenida San Martín
- Buenos Aires – Urquiza
- Buenos Aires-Alvarado
- Alvarado – Lerma
- Alvarado-Córdoba
- España-Deán Funes
- España -Pueyrredón
- Santa Fe – Urquiza
- Gral. Guemes – Zuviría
- Mitre – Gral Guemes
- Gral. Güemes- Balcarce
- 20 de Febrero-General Güemes
- General Güemes-25 de Mayo
- Mitre-Santiago del Estero
- 20 de Febrero – Santiago del Estero
- Leguizamón – Balcarce
- Leguizamón – 20 de Febrero
- Leguizamón-25 de Mayo
- Avenida Entre Ríos- Zuviría
- Avenida Entre Ríos-Mitre
- Avenida Entre Ríos – Balcarce
- Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero
- Avenida Entre Ríos-25 de Mayo
- Mitre – Avenida Entre Ríos
- Alsina- Zuviría
- Alsina – Mitre
- Alsina – Balcarce
- Alsina-20 de Febrero
- Alsina-25 de Mayo
- Mitre – Necochea
- Ameghino – Mitre
- 20 de Febrero – Necochea
- 12 de Octubre- Zuviría
- 12 de Octubre-Mitre
- 12 de Octubre- Balcarce
- 12 de Octubre- 20 de Febrero
- 20 de Febrero – 12 de Octubre
- 20 de Febrero- Aniceto Latorre
- 20 de Febrero-Arenales
- Anzoátegui-Balcarce
Corredores de colectivo
En cuanto al transporte público, desde SAETA dieron a conocer cómo serán las paradas de las distintas líneas, de 13:00 a 20:00 horas, tiempo en el cual se desarrollará la procesión:
Paradas corredores zona norte
Cercanía Catedral
- 1C Rivadavia esquina Zuviría
- 5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría
- 6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría
- 6C Zuviría esquina Rivadavia
- 7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
- Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia
Paradas Corredores zona Norte
Cercanía Monumento 20
- 1C Av. Arenales (Easy)
- 5А Zuviría esquina Alsina
- 5B Zuviría esquina O’Higgins
- 6B Zuviría esquina 12 de Octubre
- 6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero
- 7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre
- Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins
- Troncal N-S, Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)
Paradas Corredores Interurbanos Norte
Paradas Corredores Interurbanos Norte
- 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
- Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia
- San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown
Paradas Corredores zona Sur
- 1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza
- 1C San Juan esquina Florida
- ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín
- 3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
- 5B Pellegrini pasando Mendoza
- 8A San Juan pasando Florida
- 8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
- Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Paradas Corredores zona Este
- 2A 2B San Juan y Córdoba
- 2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba
Paradas Corredores zona Oeste
- 4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
- 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
- 5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Paradas Corredores Interurbanos
- Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
- Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan
- Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
- San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
Paradas Corredores zona Sudeste
- 2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi
- 2D 2F San Juan esquina Alberdi
- 7C San Juan entre Alberdi y Florida
- 7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza