Operativo por el Milagro: Así serán desvíos de los colectivos y los cortes de Tránsito

Sociedad14/09/2025
Tránsito

En vísperas de la máxima fiesta de fe y procurando de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.

El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad. El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:

  • Mitre y Belgrano
  • España y Zuviría
  • Zuviría y Caseros
  • España y Deán Funes

Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:

  • Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento
  • Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero
  • Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero
  • Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral. 

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

  • España de Deán Funes a Balcarce
  • Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano
  • Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento
  • Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España
  • Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes
  • Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre
  • 12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo
  • O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo
  • 25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

A su vez, se detalló que los cortes de calle serán en las siguientes arterias de la ciudad:

  • Sarmiento – Arenales
  • Alvear – Arenales
  • Aniceto Latorre – Alvear
  • Aniceto Latorre – M. Cornejo
  • Aniceto Latorre – A. Brown
  • Pje. Saravia – 12 de Octubre
  • S. Bolívar – 12 de Octubre
  • O’Higgins – S. Bolívar
  • O’Higgins – Alvear
  • Pje. Río Bermejo – S. Bolívar
  • Pje. Río Bermejo – Alvear
  • Pje. Figueroa – S. Bolívar
  • Necochea – S. Bolívar
  • Necochea- Alvear
  • Adolfo Güemes-Alsina
  • Pje. Latorre- Alvear
  • Martín Cornejo-Arenales
  • Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes
  • Avenida Entre Ríos – Alvear
  • Avenida Entre Ríos –  S. Bolívar
  • A. Güemes – Avenida Entre Ríos
  • Santiago Del Estero – Alvear
  • Santiago Del Estero – Adolfo Güemes
  • Avenida Belgrano- S. Bolívar
  • Avenida Belgrano – Alvear
  • Avenida Belgrano – Adolfo Güemes
  • Adolfo Güemes- España
  • 25 de Mayo- España
  • Caseros – Sarmiento
  • Caseros – 25 de Mayo
  • Caseros-20 de Febrero
  • Pellegrini – Alvarado
  • Islas Malvinas – Alvarado
  • Urquiza – Islas Malvinas
  • Urquiza- Avenida Jujuy
  • Urquiza-Ituzaingó
  • Pellegrini-Avenida San Martín
  • La Florida-San Juan
  • La Florida- Mendoza
  • Buenos Aires- Mendoza
  • Buenos Aires- Avenida San Martín
  • Buenos Aires – Urquiza
  • Buenos Aires-Alvarado
  • Alvarado – Lerma
  • Alvarado-Córdoba
  • España-Deán Funes
  • España -Pueyrredón
  • Santa Fe – Urquiza
  • Gral. Guemes – Zuviría
  • Mitre – Gral Guemes
  • Gral. Güemes- Balcarce
  • 20 de Febrero-General Güemes
  • General Güemes-25 de Mayo
  • Mitre-Santiago del Estero
  • 20 de Febrero – Santiago del Estero
  • Leguizamón – Balcarce
  • Leguizamón – 20 de Febrero
  • Leguizamón-25 de Mayo
  • Avenida Entre Ríos- Zuviría
  • Avenida Entre Ríos-Mitre
  • Avenida Entre Ríos – Balcarce
  • Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero
  • Avenida Entre Ríos-25 de Mayo
  • Mitre – Avenida Entre Ríos
  • Alsina- Zuviría
  • Alsina – Mitre
  • Alsina – Balcarce
  • Alsina-20 de Febrero
  • Alsina-25 de Mayo
  • Mitre – Necochea
  • Ameghino – Mitre
  • 20 de Febrero – Necochea
  • 12 de Octubre- Zuviría
  • 12 de Octubre-Mitre
  • 12 de Octubre- Balcarce
  • 12 de Octubre- 20 de Febrero
  • 20 de Febrero – 12 de Octubre
  • 20 de Febrero- Aniceto Latorre
  • 20 de Febrero-Arenales
  • Anzoátegui-Balcarce

Corredores de colectivo

En cuanto al transporte público, desde SAETA dieron a conocer cómo serán las paradas de las distintas líneas, de 13:00 a 20:00 horas, tiempo en el cual se desarrollará la procesión:

Paradas corredores zona norte

Cercanía Catedral

  • 1C Rivadavia esquina Zuviría
  • 5A, 5B Leguizamón esquina Zuviría
  • 6A, 6B Rivadavia entre Mitre y Zuviría
  • 6C Zuviría esquina Rivadavia
  • 7A, 7B Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
  • Huaico Mirasoles, Zuviría esquina Rivadavia

Paradas Corredores zona Norte

Cercanía Monumento 20

  • 1C Av. Arenales (Easy)
  • 5А Zuviría esquina Alsina
  • 5B Zuviría esquina O’Higgins
  • 6B Zuviría esquina 12 de Octubre
  • 6A 6C Gurruchaga esquina 20 de Febrero
  • 7A, 7B Zuviría esquina 12 de Octubre
  • Huaico Mirasoles, Zuviría esquina O’Higgins
  • Troncal N-S,  Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

  • Troncal N-S,  Troncal N-O, Av. Arenales (Easy)- (Popeye)

Paradas Corredores Interurbanos Norte

  • 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
  • Caldera, Corredor 6, Zuviría esquina Rivadavia
  • San Lorenzo, Corredor 7, O’Higgins esquina Alte. Brown

Paradas Corredores zona Sur

  • 1A 1B Ituzaingó pasando Mendoza
  • 1C San Juan esquina Florida
  • ЗА ЗВ Florida entre Mendoza y Av. San Martín
  • 3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
  • 5B Pellegrini pasando Mendoza
  • 8A  San Juan pasando Florida
  • 8B 8C Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
  • Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

Paradas Corredores zona Este

  • 2A 2B San Juan y Córdoba
  • 2C 2G Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

Paradas Corredores zona Oeste

  • 4A, 4B, 4C, Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
  • 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
  • 5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Paradas Corredores Interurbanos

  • Rosario De Lerma, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
  • Metrop Corredor 5, Pellegrini Entre San Luis Y San Juan
  • Quijano Corredor 6, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza
  • San Agustín Corredor 7, Pellegrini Entre San Juan Y Mendoza

Paradas Corredores zona Sudeste

  • 2E San Juan entre Buenos Aires y Alberdi
  • 2D 2F San Juan esquina Alberdi
  • 7C San Juan entre Alberdi y Florida
  • 7D, 7E Ituzaingó esquina Mendoza
